傳16歲少女遭道德警察打至昏迷　官媒稱是因血壓低暈倒

伊朗女子阿米尼因佩戴頭巾不當，在拘留期間死亡，事件一度引致伊朗國內的大規模示威浪潮。而在近日，德黑蘭一名16歲少女在地鐵車廂內暈倒，也被人權組織指摘是因她沒戴好頭巾而被道德警察打至昏迷，不過官媒就稱，少女是因為血壓低而昏厥。

涉事少女名叫加拉旺德（Armita Garawand），以挪威為基地的庫爾德人權組織Hengaw聲言，加拉旺德是因不遵守伊朗有關戴頭巾的規定，而於周日（1日）晚在地鐵遭道德警察「嚴重襲擊」，目前仍不省人事，在一家醫院的深切治療部接受治療，情況危殆。Hengaw又指，政府不准加拉旺德的家人探望她，而在加拉旺德在病榻上的照片曝光後，政府更沒收了她家人的手機。一名到醫院探訪的記者也曾一度被扣留，然後獲釋。

不過，伊朗官媒卻報道，加拉旺德是因為血壓下降而暈倒，頭部撞到了車廂的一側而受傷。官媒亦播出了事發時的閉路電視片段，可見一名少女被其他女子抬出地鐵車廂，放在月台上；少女一動也不動，顯然不省人事。但有關片段又被指經過剪輯，看不到車廂內發生的事情，只看到加拉旺德上車，然後被相信是她朋友的人抬出，而由於影片質責着，也看不清楚她加拉旺德有沒有戴頭巾。官媒也發表了加拉旺德父母的訪問，他們表示女兒沒有遇襲。加拉旺德父親在訪問中說：「我們檢查了所有影片，證明事件是一場意外。我們請求大家為我們孩子的康復祈禱。」

有報道指出，今次事件以及對此事內容相互矛盾的描述，與阿米尼事件非常相似，社交媒體上有人聲稱歷史正在重演，指摘伊朗官員有份捏造的故事，猶如掩飾阿米尼的死因一樣，這情況凸顯了民眾對政府官員和官媒的不信任。