辛偉誠擬打造無煙世代　2009年或以後出生者終身不得買煙

英國首相辛偉誠周三（4日）在執政黨保守黨年會演說中表示，為打造更美好未來、減輕國家衞生事務局（NHS）的負擔，他計畫逐年提高合法吸煙年齡，並且讓2009年1月1日或以出生者，終身不得合法買煙，成為第一個「無煙世代」，最終達致全國禁煙。

根據英國各地區現行法規，合法的買煙年齡為18歲或以上，而辛偉誠計畫未來每年將合法吸煙的年齡提高一歲。若保守黨於預計在明年舉行的大選中，成功保住執政權繼續執政4年，且相關法案獲國會支持並順利完成立法程序的話，在今年滿14歲的英國人，就算在4年後滿18歲，也不得合法買煙。而隨着合法吸煙年齡每年提高一歲，禁煙令將逐步擴及英國全國人口。首相府指出，這意味最早在2040年，煙品即可能在英國年輕人口之間幾乎絕迹。

英國政府評估，一旦順利實施，新政策將有助至2075年為英國減少達170萬名吸煙人口，直接或間接促成高達850億鎊（約8,078億港元）的經濟效益，並預防高達11.5宗中風、心臟病、肺癌及其他肺部疾病。