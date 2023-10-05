拜登：將就援助烏克蘭問題發表「重大」演說

美國總統拜登周三（4日）表示，他將會就援助烏克蘭問題發表「重大」演說，並將說明為甚麼美國與盟友繼續信守對烏克蘭的承諾至關重要。

共和黨內訌引致眾議院議長麥卡錫被罷黜，新議長選舉會於下周上演。拜登周三被美國傳媒問到，是否擔心國會山莊的亂象會引致無法向烏克蘭提供援助，他回答道：我要說的是，烏克蘭的成功絕對符合美國的利益。」他又認為，美國政府專注於建設國際聯盟，提升了美國的地位。

拜登承認，擔心眾議院議長之爭，會危及對烏克蘭援助，但他指出國會支持援助烏克蘭的議員仍然佔多數。拜登早前簽署的45日短期開支法案，並沒有包括對烏克蘭的援助，當被問及在沒有額外資金的情況下，對烏克蘭的援助還可以持續多久時，拜登美國可以支持「下一批」對烏克蘭的援助，又並補充說：「我們也許可以通過另一種方式為此找到資金」，似在暗示有辦法不透過國會批准，而為烏克蘭提供資金。不過，他拒絕透露資金來源的細節。

白宮發言人巴埃爾其後在例行記者會上，也拒絕透露有關拜登演說的更多信息，但她重申離棄烏克蘭將是一個重大錯誤。