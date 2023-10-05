跨境煙霾或致國家損失10億令吉　前部長籲制定相關法案

馬來西亞前能源、科學、科技、氣候變化及環境部長楊美盈周四（4日）指出，過去數年發生在印尼、馬來西亞、新加坡和汶萊的跨境煙霧嚴重影響環境、經濟、公共健康和福祉，或導致國家損失超過10億令吉（約16.5億港元），呼籲政府重新考慮制定《跨境煙霧法案》。

楊美盈指自1980年代以來，煙霾對於東盟國家而言幾乎是每年都會面對的難題。她指自已由2019年以來一直主張國家應制定一項《跨境煙霾法案》。該法案將使政府能針對在馬國引起煙霧的馬國個人或公司採取行動，無論森林火災發生在何處。然而，國家沒有具體的法律來管制這種情況，而新加坡早於2014年通過相關法律。

她指出，有些人可能會認為《跨境煙霾法案》只是虛有其名，因為當局必須在印尼收集到公開焚燒的證據。此外，跨境起訴極具挑戰性，需要印尼當局的配合，這可能難以實現。不過，提高企業的透明度能夠阻止馬國種植企業在其他國家的不當行徑，同時形成威懾，「更高的透明度將幫助我們分辨誰是代罪羔羊」。她呼籲政府重新考慮當前的反對立場，並致力於制定馬來西亞的《跨境煙霧法案》。