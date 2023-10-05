烏軍頻施襲　俄黑海艦隊撤出克里米亞

圖為已被炸毀的黑海艦隊旗艦莫斯科號。

美國傳媒周三（4日）報道，面對烏克蘭多次對克里米亞半島發動導彈及無人機攻擊，俄羅斯已經把大部分黑海艦隊艦艇調離克里米亞半島主要基地，改為部署該半島其他基地甚至俄羅斯本土基地。俄羅斯國防部暫未回應。

西方官員和海軍專家引述衞星照片分析，指俄羅斯將3艘基洛級攻擊潛艇、兩艘護衞艦及一艘巡邏艦，從塞瓦斯托波爾海軍基地（Sevastopol）轉移至其他港口，以防止軍力再受損。據悉，俄軍主要艦艇被轉至黑海港口諾沃西比爾斯克（Novorossiysk）和克里米亞東部的費奧多西亞（Feodosia）。

報道認為，對俄羅斯總統普京而言是一大挫折，也反映了俄軍在克里米亞損失慘重，被迫把黑海艦艇撤走。另有專家認為，俄軍此舉的作用相當有限，因為烏軍艦艇仍可向港口和電網等民用基礎設施發射巡航導彈，對俄軍帶來進一步打擊。烏軍的打擊行動已突破俄黑海艦隊對烏克蘭港口的封鎖，為烏克蘭運輸穀物開闢一條新通道。

由於烏軍的反攻速度遠較預計中緩慢，加上美國國會政治動盪引發無法繼續軍援基輔的疑慮，令烏方的反攻行動前景堪虞。因此俄國把黑海艦隊艦艇調離，對烏克蘭而言可說是一次及時雨。