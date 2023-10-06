軍事學院畢業禮遭無人機襲擊　至少逾百死125傷

敍利亞西部城市霍姆斯一間軍事學院周四（5日）遭無人機襲擊，造成逾200人死傷，敍國防部指摘是恐怖分子所為，暫未有組織承認責任。

總部設在英國的敍利亞人權觀察組織稱，今次襲擊造成逾100人死亡，當中約一半死者是軍校畢業生，至少14名平民亦罹難；另有125人受傷。事發時學院剛舉行完畢業禮，敍利亞政府消息指出，國防部長出席了畢業禮，但在襲擊發生前幾分鐘離開了會場。有典禮的工作人稱，在儀式結束後人們走進院子，就被不知來自何方的爆炸物襲擊，之後屍骸遍地。即時通訊軟件流傳的片段顯示，大批死傷者倒臥於庭院的血泊中，有些人穿着迷彩服，有些人則穿着便服；部分屍體仍在仍在燃燒，背景亦傳來尖叫聲和一陣槍聲。

敍國防部聲明稱，是恐怖分子利用載有爆炸品的無人機發動襲擊，強調軍方會全力果斷地應對這些恐怖組織，但就未有提及恐怖組織的名稱。政府已宣布周五（7日）起就今次慘劇全國哀悼3天。

襲擊發生後，敍利亞軍方轟炸西北部由反對派控制的伊德利卜省城鎮，據報至少造成4名平民死亡、多人受傷。伊德利卜地區的大片地方，由前阿蓋德當地分支領導的沙姆解放組織控制，該組織過去曾使用過無人機襲擊敍政府控制的地區。聯合國秘書長古特雷斯對敍利亞軍事學院遭無人機襲擊，以及政府的報復行動深感擔憂，強烈譴責敍利亞發生的一切暴力行為，並敦促各方尊重國際法規定的義務。