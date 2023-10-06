持弩弓闖溫莎堡揚言要殺英女王　青年判囚9年

在前年聖誕節手持上了箭的弩弓闖入英國溫莎堡，揚言要殺死英女王伊利沙伯二世的青年查爾（Jaswant Singh Chail）周四（5日）被判入獄9年。

現年21歲的查爾將先被扣押在伯克郡一所守衞森嚴的精神病院並接受治療，當精神狀況許可時就會轉送監獄完成餘下刑期。法官在判刑時指出，查爾「脫離了現實，因此變得精神錯亂」。

事發當日，英女王正與時任王儲查理斯以及他的妻子卡米拉，在溫莎堡過聖誕。查爾當時身穿黑衣、戴着連衣帽、手套和金屬面具，用尼龍繩梯爬進了溫莎堡範圍。他逗留了大約兩個小時，然後在沒有抵抗的情況下被拘捕。當時他手上的弩弓已上膛，且安全鎖已打開，處於準備發射的狀態，而查爾亦向現場一名武裝警察承認，他是「要來殺死女王」。

查爾在審訊中，承認1項叛國罪、1項威脅殺人罪以及1項持有攻擊性武器罪。法官在判刑時指出，查爾也受到「《星球大戰》的幻想世界」影響，犯案時裝扮成「西斯尊主（Sith Lord）」、戴着鐵面具、攜帶上膛的弩弓；查爾還相信他透過人工智能聊天機械人與天使溝通，且計劃發動該次襲擊，以報復英國殖民軍隊在1919年對印度人作出的賈里安瓦拉園（Jallianwala Bagh）大屠殺。