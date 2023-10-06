美助理防長：如大陸鎖台　成本風險非常高

美國國防部印太安全事務助理部長拉特納（Ely Ratner）周四（5日）出席智庫研討會時表示，如果中國大陸封鎖台灣，全球經濟將陷入谷底，國際社會將團結反對，強調封鎖台灣的成本與風險將非常高昂。他又指，美國期待在台灣總統選舉後與執政者繼續合作，呼籲陸方勿找藉口破壞穩定。

拉特納出席美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）一場討論中國實力的研討會時，被問到大陸是否可能入侵台灣以及可能的時間表。他重申美方立場，強調衝突並非迫在眉睫，也非不可避免，美方正盡力確保阻嚇力真實及強大。他又指，沒人能免受大陸一旦封鎖台灣對世界帶來的經濟痛苦，影響及規模將比新冠疫情造成的更大，而且封鎖在實際操作上並不容易，如大陸攻擊商船以維持封鎖，將令局勢加劇。

拉特納預告即將發布2023年中國軍力報告，美國國防部評估，大陸日趨將其軍隊視為支持其修正主義目標的脅迫工具，聚焦重建國際秩序，嚴重損害美國重大利益與全球和平、安全與穩定。他指出，大陸迅速擴張核武能力，其艦機對美國盟友與夥伴的挑釁行為日增，增加衝突的可能性。他又指，陸方多次拒絕兩國防長和參謀長聯席會議主席的對話，雖然兩國已恢復的外交互動有助管理部分緊張，但沒法取代軍事溝通。