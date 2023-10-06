普京：俄已最後一次成功測試核動力巡航導彈

俄羅斯總統普京周四（5日）出席在索契舉行的瓦爾代國際辯論俱樂部會議，他宣布俄羅斯已最後一次成功測試可搭載核彈頭的海燕核動力洲際巡航導彈（Brevestnik）。

普京指，海燕的最後一次成功測試已經進行，它是配備核裝置和核推進系統、射程覆蓋全球的巡航導彈。他沒有交代今次測試詳情，而美媒周一（2日）曾指根據9月20日早上拍攝的衞星影像，一個位於北極地區的俄軍基地發射平台有多輛車出現，包括一輛設有拖架的貨車，拖架的大小與海燕導彈相符。基地亦有可移動、屬於發射設施一部分的遮蓋物，拖車在當日下午已離開，遮蓋物回到原先位置。俄羅斯並於8月31日發出通知設立「臨時危險區域」，建議飛行員避免進入巴倫支海部分空域，距離上述發射地點19公里，通知有效期多次延長。

普京於2018年3月宣布研發海燕、匕首高超音速導彈、先鋒高超音速滑翔載具等新一代洲際和高超音速武器，目標是確保未來數十年的全球戰略平衝。海燕是陸基型巡航導彈，估計射程達22,500公里，可從俄羅斯任何地方發射並打擊美國本土目標。海燕的巡航高度只有50米至100米，遠低於傳統動力的巡航導彈，更難被防空系統發現。專家指，海燕是一款報復武器，在俄羅斯遭受洲際彈道導彈打擊軍事及民用設施後使用。在實戰，海燕能搭載核彈頭以低巡航高度飛行，避開導彈防禦系統和地形，向難以預測的地點投放彈頭。

另外，普京宣布RS-28薩爾馬特洲際彈道導彈將於不久將來投入作戰任務，首先配備這款導彈的是烏祖爾導彈編隊，編隊部署克拉斯諾亞爾斯克邊疆區附近，佔重要戰略位置。薩爾馬特導彈射程約18,000公里，可攜帶10個重型或16個輕型分導式核彈頭，也可以與高超聲速武器配合使用，例如攜帶先鋒高超音速滑翔載具等再入飛行器。