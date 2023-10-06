賴清德促國際團結防大陸犯台　冀與日全方位合作

民進黨主席、台灣總統參選人賴清德近日接受日媒專訪時提到，台灣及國際社會應對中國大陸犯台作最壞打算、做最好準備。他認為，國際社會愈團結愈有準備，大陸發動戰爭、台灣有事的機會就愈少，又強調非常期待台灣未來和日本緊密合作。

賴清德的專訪周四（5日）於當地電視台播出，這是他參選後首度接受日媒訪問，分享對未來台日合作的看法與立場。被問到這次總統選舉對台灣的歷史意義時，他稱來年的總統和立委選舉一定會影響台灣未來方向，更重要是影響印太的和平穩定。他以努力避免戰爭、穩定台海、確保世界和平為目標，台灣如被侵略，下一個受影響的一定是日本。他又稱，兩岸可成為朋友，台灣也不想成為大陸的敵人，故希望大陸領導人能重新思考，目前陸方戰略不僅對國際社會帶來破壞，也對其發展帶來負面影響。

對假如當選想與日本加強哪方面合作，賴清德表示台日兩地相鄰，有家人一般的情感，希望「全方位的合作」，尤其在民間交流、經貿合作、淨零轉型及區域安全4個方面。他指日本已故首相安倍晉三曾表示，台灣有事就是日本有事，這反映出台海形勢獲得國際關注，台日應持續加強區域合作，共同達成台海和平及印太穩定的最終目的。