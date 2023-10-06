傳瓦格納購華衞星服務　取俄境內圖像疑用於兵變

法新社周四（5日）報道，俄羅斯瓦格納集團去年向中國公司購買兩枚衞星並使用其圖像服務，用於瓦格納在非洲的業務，甚至是領袖普里高津今年6月底的兵變行動。合約總值3,000多萬美元（約2.3億港元），目前仍然有效。中國外交部發言人稱不了解相關情況，中方一貫以審慎、負責任態度對待有關出口問題。

報道指，一份於2022年11月15日簽署的合約列明，北京雲澤科技有限公司把兩枚長光衞星技術股份有限公司（CGST）的高解像度觀測衞星及相關服務，售予普里高津旗下公司尼卡-弗魯特（Nika-Frut）。合約規定衞星擁有方可按需要獲得衞星圖像，瓦格納以此取得烏克蘭、利比亞、蘇丹、中非共和國和馬利等瓦格納集團活躍地區的衞星圖片，以及競購CGST其他衞星圖像服務權利。

歐洲知情人士透露，瓦格納集團今年5月底購買俄羅斯境內的衞星圖片，範圍涉及普里高津兵變期間從烏克蘭邊境進軍莫斯科的沿路城市和其他軍事要地，包括頓河畔羅斯托夫、車臣共和國領袖卡德羅夫大本營格羅茲尼等，而合約是不包括俄境內圖像。