歐盟斡旋納卡爭端　歐洲議會斥阿塞拜疆種族清洗

歐洲政治共同體峰會周四（5日）在西班牙格拉納達舉行，歐洲理事會主席查爾斯‧米歇爾邀請阿塞拜疆和亞美尼亞領導人本月稍後在比利時布魯塞爾會面，討論兩國有主權爭議的納戈爾諾-卡拉巴赫（納卡）問題。同日，歐洲議會通過決議定性阿塞拜疆在納卡對亞美尼亞族人進行種族清洗，要求歐盟制裁阿塞拜疆。

阿塞拜疆總統阿利耶夫拒絕出席歐洲政治共同體峰會，亞美尼亞總理帕申因則有參加。查爾斯．米歇爾指，歐洲相信外交和政治對話，已邀請二人到布魯塞爾會晤。峰會期間，與會領導人大多支持亞美尼亞，譴責阿塞拜疆對納卡的軍事行動。法國總統馬克龍和德國總理紹爾茨會晤帕申因，均表示全力支持亞美尼亞領土完整。馬克龍同時指出，制裁阿塞拜疆等進一步行動，將不具建設性。

另一邊廂，歐洲議會以491票贊成對9票反對，通過決議指控阿塞拜疆種族清洗亞族人，強烈譴責阿塞拜疆軍方的暴力行徑，並敦促歐盟成員國制裁阿塞拜疆，減少歐盟對該國天然氣出口的依賴，重新檢視與該國的關係。歐盟外交官透露，目前沒有考慮制裁阿塞拜疆，除非局勢惡化。