女子克服恐懼跳傘　致敬亡母冒險精神

緬懷已故親人時，人們總希望能為對方做點有意義的事。美媒周四（5日）報道，俄勒岡州一名女子為紀念已故母親，特地在對方70歲生忌之際，前往當地西北部一個山谷上空跳傘，致敬亡母勇於挑戰的冒險精神。

埃米利（Emily Halnon）的母親哈爾農（Andrea Halnon）4年前因罹患子宮乳頭狀漿液性癌而逝世，她形容母親富有冒險及樂觀的精神，儘管感到害怕，但仍會堅定迎接挑戰。哈爾農還會在整歲生日之際嘗試各種挑戰，作為慶祝活動，包括在50歲生日時參加馬拉松比賽，60歲生日時則嘗試空中跳傘，她此後更學會游泳並參加人生第一次鐵人三項比賽。

在哈爾農70歲生忌當天，埃米利原本還沉澱在思念對方的悲傷中，後來為紀念母親，她希望能做一件大膽且勇敢的挑戰。她當天便預約了中午挑戰空中跳傘，即便在前往跳傘場地期間感到十分緊張和害怕，她亦並未退縮。最終，她在指導員的協助下，從約3,050米高空一躍而下，成功完成挑戰。她形容，當下充斥着恐懼、喜悅及悲傷等多種複雜情感，想到母親在60歲時曾經歷此挑戰，心中更是充滿了敬畏之情，同時感覺與對方的距離更親近。