美前士兵涉向華提供國防資訊　從香港抵三藩市後被捕

美國一名前士兵周五（6日）從香港抵三藩市後被捕，他被控企圖向中國提供機密國防資訊。

29歲的施密特（Daniel Schmidt）當地周五會於加州北區區域法院應訊，稍後被移送至華盛頓州西區接受進一步法律程序。美國國家安全助理檢察總長奧爾森表示，任何人獲交托國防資訊，需有持續義務保護這些資訊，即使他們結束為政府服務和在美國以外，國家安全分部會致力找出違反有關義務的人，並要他們負責。

根據案件紀錄，施密特2015年1月至2020年1月擔任現役士兵，主要在華盛頓州西部的劉易斯-麥克德聯合基地的第109軍事情報營服役，他可接觸列作機密和高度機密的資訊。他離開軍隊後，涉嫌跟中國駐土耳其的領事館接觸，之後透過電郵跟向中國國家安全部提供美國國防資訊。

施密特2020年3月到香港，涉嫌繼續向中方提供他服役時取得的機密情報，他又涉嫌保留了一部可容許他進入美國軍方電腦網絡的儀器，並向中方交出該儀器，讓中方進入網絡。他一直留在中國，大部分時間在香港，本周他回三藩市後於機場被捕。他被控保留國防資訊及企圖提供國防資訊，兩項控罪最高可各被判10年監禁及罰款25萬美元（約195萬港元）。