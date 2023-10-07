歐盟高峰會發表宣言　強調繼續支持烏克蘭

歐盟成員國領導人周五（6日）在西班牙格拉納達的非正式高峰會後發表宣言，重點放在安全與防衞、經濟韌性和競爭力、國際夥伴關係、擴大版圖等領域，強調繼續支持烏克蘭，但同時表明在接納新成員加入時不會有捷徑，必須滿足歐盟嚴格標準。

歐盟戰略議程旨在為歐盟機構每5年一屆的工作訂下大方向，明年下半歐盟將進入新的5年屆期，因此高峰會就此進行初步討論。歐盟理事會發布的《格拉納達宣言》提到數個未來優先領域，包括強化戰備，投資發展防衞科技和產業能量；在氣候風險和地緣政治緊張等脈絡下，強化危機因應能力，建立韌性和全球長期競爭力；完善歐盟單一市場，提高能源主權並降低關鍵領域的對外依賴。此外還要持續投入研發、教育、培養未來技能，因應人口挑戰；強化並分散供應鏈，促進夥伴關係、貿易和投資協定等。

在俄羅斯入侵烏克蘭後變得熱烈起來的歐盟成員擴大議題，宣言強調歐盟擴大是對和平、安全、穩定和繁榮的一種地理戰略性投資，鼓勵潛在、候選加入的國家努力達成入盟標準，歐盟也會擬定長期目標。