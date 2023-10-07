瓦格納曾謀推翻摩爾多瓦總統　俄圖干預選舉

摩爾多瓦總統桑杜周五（6日）接受英媒訪問時透露，俄羅斯瓦格納集團今年較早前曾策劃政變試圖推翻她，莫斯科近日又利用錢騾等方法轉移資金賄賂摩爾多瓦人，企圖干預摩爾多瓦選舉。

桑杜立場親歐，她表示已故瓦格納領袖普里高津生前策劃針對她的政變，嘗試煽動摩爾多瓦的反政府示威變成暴力抗議，她形容情況非常戲劇性，摩爾多瓦需保護好自己。她還指，俄方試過利用能源施壓，又試過推翻她的政府，均告失敗，目前又大灑金錢開始大規模干預摩爾多瓦選舉。摩爾多瓦下月將舉行地方選舉，執政黨在首都基希訥烏等地面臨壓力，桑杜指有證據顯示俄羅斯特別針對地選，想在明年摩爾多瓦總統選舉和2025年國會選舉前取得政治動力。

摩爾多瓦情報機關發現至少有2,000萬歐元（約1.66億港元）俄羅斯資金流入，用於政治目的，而真實金額可能更高。俄方用多種方法轉移資金到摩爾多瓦，其中一樣是摩爾多瓦人經亞美尼亞前往莫斯科，然後每人帶1萬歐元（約8.3萬港元）回國，亦有人帶在阿聯酋杜拜簽發的銀行卡回來，交給賄賂目標。