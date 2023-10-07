毀壞博物館雕像　猶太裔美國遊客被捕

一名猶太裔美國遊客周四（5日）在以色列耶路撒冷參觀博物館期間，毀壞兩座可追溯至公元二世紀的羅馬時期雕像。遊客被捕後供稱，不滿雕像反映偶像崇拜，違反《妥拉》。其律師否認當事人行為出於宗教狂熱，而是患上名為「耶路撒冷症候群」的精神障礙。

涉事的以色列博物館公布照片，顯示一座雅典娜大理石頭像基座倒地，頭像連接處斷開；另一尊異教神像倒地碎裂。以色列警方確認疑犯是一名40歲激進分子，已勒令他接受心理評估，基於禁制令未公布姓名。疑犯的代表律師考夫曼辯稱，當事人患有耶路撒冷症候群，這種精神障礙會導致外國朝聖者誤以為自己是《聖經》人物，症狀由耶路撒冷宗教磁場誘發。

博物館形容事件令人不安且不尋常，譴責一切形式暴力行為，希望此類事件不再發生，受損雕像正在修復。以色列文物局局長埃斯庫西多（Eli Escusido）指，這是一宗令人震驚的破壞文化價值案件，關切文化價值正遭宗教極端分子破壞。

猶太豐收節於周五日落時分結束，在猶太節日期間，極端正統東正教猶太人攻擊基督教信徒的事件不斷增加，激怒當地基督徒。猶太人有攻擊耶路撒冷歷史文物事件先例，今年2月一名猶太裔美國遊客破壞老城區一處基督教朝聖地的耶穌雕像；今年1月，猶太青少年污損耶路撒冷著名墓地的基督教歷史墓碑。