波匈阻撓　歐盟峰會聲明無提非法移民問題

歐盟峰會周五（6日）在西班牙格拉納達舉行，其中一個重點議題是非法移民，波蘭和匈牙利會前表明反對歐盟日前提出的應對非法移民方案，威脅要阻止達成聯合宣言，峰會最終版本宣言沒有提及移民問題。

歐盟成員國在處理非法移民問題一直有分歧，成員國周三（4日）公布加強打擊非法移民的改革方案，同時推出把非法移民分配到各成員國的協議，這引來波蘭和匈牙利不滿。波蘭總理莫拉維茨基表明反對歐盟峰會宣言包括任何支持上述協議的內容，指出歐盟不能在未經成員國同意下向各國分配非法移民。匈牙利總理歐爾班亦直指，該國與波蘭已被迫同意移民改革方案，不會在分配移民問題讓步，他說：「法理上我們被強姦了，若你被強姦，被迫接受你不喜歡的東西，你怎會讓步並達成協議？這是不可能的。」

在波蘭和匈牙利阻撓下，峰會宣言最終版本沒有包含有關移民的內容，歐洲理事會主席查爾斯．米歇爾發表獨立聲明，指出非法移民是歐洲挑戰，需要歐盟回應，要以堅決的態度立即處理，不會允許人口販子決定誰入能進入歐盟。歐盟將繼續有效及快速地實施所有決策，加強外部行動、處理造成非法移民的根源、更有效地保護歐洲外部邊境等。