美軍機8月巡南海　華戰機伴飛近1小時

南海局勢轉趨緊張之際，美國海軍研究所新聞網站（USNI News）周五（6日）披露，美國海軍一架P8A海神反潛偵察機於8月某個周三飛近西沙群島島嶼永興島上空後，遭到中國解放軍一架殲11戰機攔截，距離近至可目視對方飛行員頭盔及氧氣面罩，伴飛歷時接近一小時。

報道指，該架隸屬美國海軍第16「戰鷹」巡邏中隊P8A當天從駐日美軍沖繩嘉手納空軍基地出發，並沿九段線邊緣飛行，曾在南海邊界加油，再飛往永興島。約下午1時30分左右，美方發現解放軍派出一架殲11前來，最終被警告正飛近中國領空，要求保持安全距離，否則會被攔截。

面對殲11前來，美國海軍上尉基斯林（Gordon Kiesling）要求解放軍殲11飛離P8A左側機翼。他指解放軍部隊一般不予回應，而殲11伴飛期間時而略高過P8A及位於P8A左翼前方，時而位於左翼後面及下方位置。報道提及殲11未有作出任何具有威脅舉動，不過靠得很近。

當飛近渚碧礁時，P8A再次收到中方無線電廣播，內容提及中國擁有渚碧礁在內等南沙群島及附近海域主權。它之後向北飛往仙娥礁，之後飛越仁愛礁菲律賓坐灘軍艦馬德雷山號及黃岩島，最終返回沖繩，途中發現解放軍054A型導彈護衞艦，直至晚上7時25分著陸，結束歷時超過9小時行程。