以巴衝突增至380人亡　拜登稱將向以色列提供協助

巴勒斯坦激進組織哈馬斯上周六（7日）對以色列發起大規模軍事行動，至今造成至少150人死亡，1,100人受傷。以軍其後出動戰機，空襲加薩地區的哈馬斯據點報復，導致230人死亡，逾1,700人受傷。美國總統拜登宣布，將向以色列提供一切適當的援助手段。

拜登譴責哈馬斯恐怖分子對以色列的攻擊，並矢言將會確保美國重要盟友具備自衞能力。拜登形容這波攻擊非常駭人，表示他已與以色列總理內塔尼亞胡通話，並強調美國準備提供所有適當支援方式。拜登警告，美國反對以色列的任何敵對方利用這種情況來圖自身利益。他強調，美國已向以色列提供價值數十億美元的武器，以色列有權保衞自己和人民。

美國國防部長奧斯汀則重申華盛頓堅定不移的承諾，未來幾天，國防部將努力確保以色列擁有自衞和保護平民所需的一切。根據美國國務院2021年公布的報告，以色列自立國至今獲得了美國大量軍事援助，總金額超過1,250億美元（約9,750億港元）。

美國前總統特朗普則在未提供證據的情況下，指控拜登間接資助以色列這波攻擊。特朗普發布聲明稱，以色列完全有權以壓倒性武力保衞自己，但可悲的是，美國納稅人所繳的錢也資助了這些攻擊，不少報告都稱這些攻擊的背後資金來自拜登政府。