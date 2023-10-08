舒默望美企在華得到公平對待　中方指健康中美關係有利世界

美國國會參議院多數黨領袖舒默率兩黨參議員代表團，上周六（7日）下午抵達上海，開啟訪華之旅的第一站，獲上海市委書記陳吉寧接見。舒默表示，美方重視美中關係，不尋求同中國脫鈎或衝突，但很多美國選民感到中國沒有公平對待美國企業。

舒默強調美中需要對等性，必須讓美國公司在中國跟中國企業一樣自由競爭，期望實現公平競爭環境。陳吉寧指中美關係是當今世界最重要的雙邊關係，健康穩定的中美關係既有利於兩國，也利於世界；上海市作為中國的經濟中心城市和改革開放的前沿窗口，願意在推動中美關係發展中，積極發揮地方的作用，持續擴大經貿往來，拓展友好城市合作，不斷深化人文交流。

陳吉寧指，歡迎美國企業把握中國式現代化機遇，通過上海深耕廣闊的中國市場，上海將一如既往營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，助力企業更好投資興業，在合作共贏中實現更大發展。

舒默指今次訪華旨在通過坦誠、深入、建設性、富有成效的對話交流，增進雙方了解，推動解決分歧和關注的問題，促進互利合作，確保美中關係發展惠及兩國和世界。