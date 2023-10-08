日媒：防衞省強化九州軍事部署　應對華威脅

日媒周日（8日）報道，考量中國大陸在沖繩和台灣附近提升軍事存在，日本防衞省將組建F35B隱形戰機中隊和陸基反艦導彈部隊，填補日本在西南群島的防衞部署的空白，並將九州列入作戰領域，強化當地防衞部署從而提高戰爭阻嚇力。

消息人士透露，奄美大島、沖縄群島已成為最前線，九州不再是後方。解放軍的轟6轟炸機經常在沖縄周邊出現，而該機可能搭載射程達1,500公里的空對地巡航導彈。面對這種長射程的武器，日本強化防衞力已是當務之急。位於宮崎縣的新田原基地將在明年納入6架具備垂直着陸、短距離升空的F35B戰機，維持西南地區的航空優勢，並配合兩艘直升機護衞艦出雲號和加賀號。

他又指，大分縣的陸上自衞隊湯布院駐屯地將創立陸基反艦導彈部隊，同時設立彈藥庫，阻擊靠近九州地區的敵軍。除此之外，離島防衞專門部隊水陸機動團將在今年年末增設至3連隊，並讓新連隊駐守在長崎縣的竹松駐屯地，負責運載水陸機動團的魚鷹部隊則會在2025年7月從木更津駐屯地，調往佐賀市的駐屯地。為應對導彈攻擊，防衞省明年會在福岡縣春日基地展開相關設施地下化工程，並將停機區域分割，提高航機的存活率。