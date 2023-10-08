民企發射可重複使用火箭　歐洲首例

西班牙公司PLD Space上周六（7日）凌晨在西班牙西南部，將可重複使用火箭繆拉1號（Miura 1）發射升空，這是歐洲首次實現完全私人性質的火箭發射，對歐洲具有里程碑意義。

繆拉1號是一款單級火箭，高12.5米，貨運量約為100公斤。它在當地時間凌晨2時19分於安達盧西亞一座軍用發射基地升空，其後升至加的斯灣上空46公里的高度，在飛行5分鐘後落入大西洋。

在今次發射前，繆拉1號計劃發射最高高度為80公里，雖然沒有達到計劃高度，但PLD Space仍稱此次飛行成功，並表示繆拉1號實現了與其性能相關的所有技術目標。PLD Space 發射總監兼聯合始創人托雷斯（Raúl Torres）表示，是次發射是12年多努力的結果，但這只是開始，透過是次實驗飛行能夠獲取大量資訊，有助於開發繆拉5號（Miura 5）。

今次發射並不是繆拉1號的第一次嘗試，PLD Space原本計劃5月進行首次試射，但因為高空風力問題而取消。6月的第2次試射則因為航空電子設備艙中的臍帶電纜沒有及時釋放，導致升空停止。