加拿大Game Boy媽媽走紅網絡　美國網紅找到真人

加拿大一戶人家在1989年攝下的一張照片過去在網上流傳十多年，顯示一名正在玩掌上遊戲機Game Boy的母親被4位孩子圍觀，畫面溫馨有趣，該母親更獲網民形容為「Game Boy媽媽」。然而畫面中的人物究竟是誰則無人知曉，一名美國網紅近日展開調查，最終發現這戶人家來自加拿大薩斯喀徹溫省艾伯特王子城，並進一步揭開了背後的故事。

該名「Game Boy媽媽」是4子之母圖利（Debra Tooley）。作為單親母親，她平時熱愛設計蛋糕，也喜歡打機，可以在遊戲《超級馬里奧樂園》中闖過高難度關卡。圖利憶述當時孩子們要求她破解關卡，然後在旁邊觀摩學習，結果這一幕被自己姐姐拍下。圖利對照片走紅網絡非常震驚，直言如果不是有網紅找到她兒子，她根本不知道照片有多受歡迎。

沃爾福德（Scott Wolford）是照片中的孩子之一，目前已長大成人。再次談及童年時，他稱母親是一個善良而溫柔的人，通常會花很長時間與孩子們在一起，包括一起打機，是家中《超級馬里奧樂園》最厲害的玩家。

雖然照片中的孩子們如今分散在世界各地，這家人目前正嘗試將他們重新召集起來，以相同的方式再拍攝一張成年人版的照片。沃爾福德形容這張照片意義非凡，「當人們說一幅畫可以表達1,000個單詞時，這張照片確實做到了」。