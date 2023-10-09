聯合國安理會召開緊急會議　美國籲譴責哈馬斯

聯合國安全理事會周日（8日）針對以巴危機召開緊急會議，美國率先呼籲對事件予以譴責。

美國資深外交官伍德（Robert Wood）出席這場閉門會議時向記者表示：「我期盼聽到安理會其他成員，就對以色列人民及其政府所犯下的這些令人髮指恐怖主義行徑，作出非常強烈譴責。」據指，閉門會議不會作出正式決議。外交官表示，即使要針對達成不具約束力的聲明進行商討都很困難。

以色列駐聯合國大使埃爾德安（Gilad Erdan）出示以色列公民遭到巴勒斯坦激進組織哈馬斯俘虜的圖片說：「這些都是戰爭罪行，明目張膽、有證據的戰罪，必須對這種難以想像的暴行予以譴責。必須給予以色列堅定支持來進行自我保護，保護自由世界。」

巴勒斯坦駐聯合國大使曼蘇爾（Riyad Mansour）呼籲安理會聚焦結束以色列佔領。他代表約旦河西岸的巴勒斯坦自治政府，而非敵對的哈馬斯。曼蘇爾說：「很遺憾，對一些媒體和政治人物而言，歷史只從以色列人遇害的時候才開始。」他表示，這不是讓以色列的恐怖選擇變本加厲的時候，而是要告訴以色列必須改弦易轍的時候，有一條不必殺害巴勒斯坦人也不必殺害以色列人的通往和平之路。」