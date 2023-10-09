衝突增至1100死4515傷　10萬以軍集結加薩邊境

以色列與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯的戰事持續，至今造成以色列逾700人死亡，2,315人受傷；加薩地區則有至少400人喪命，2,200人受傷。以軍周日（8日）繼續在南部清剿潛入的武裝分子，並空襲加薩地帶多個哈馬斯據點；哈馬斯表明目前無意停火。以軍周一宣布（9日），已向加薩邊境動員10萬名預備役軍人。

以軍發言人交代周日的戰況，仍有數千名以軍在南部地區與武裝分子進行巷戰，將到每個社區消滅所有潛入的哈馬斯成員，過去40小時已殺死數百人。由於以軍未完成清剿，南部當日有13個地區下令居民留家。在加薩地區，以軍當晚派出數十架戰機空襲至少150個地點，包括戰略設施、多個指揮所、哈馬斯海軍高層指揮中心、情報設施等，加薩國家銀行大樓亦被摧毀。

哈馬斯發言人指，以色列的佔領行動達到入侵以來的頂峰，只要以色列推動戰爭升級，停火是不可能的，而談論調停事宜為時過早，因為在戰場才能分出高下。到周一，哈馬斯向以色列特拉維夫本古里安機場發射逾150枚火箭炮，反擊以軍空襲加薩，機場附近多個城市響起防空警報。

同時，以軍已調動預備役軍人到加薩邊境，準備執行政府下達的任務，目標是戰爭結束時，哈馬斯不再有任何軍事能力威脅以色列平民，並確保哈馬斯不能再管治加薩。哈馬斯分子在以色列挾持以軍士兵和平民到加薩做人質，有指超過100人，以軍則承認大量士兵和平民被扣押在加薩，未來數日將公布確實數字。