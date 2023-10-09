加國5參議員今起訪台6天　將晤蔡英文

加拿大國會參議員麥克唐納（Michael MacDonald）周一（9日）至周六（14日）率團訪問台灣，將出席周二（10日）舉行的雙十活動外，也將與台灣總統蔡英文和多名高級官員會面，就台加雙邊關係和台海安全交換意見。台外交部指出，在中國大陸持續片面升高區域緊張情勢之際，加國國會議員組團到訪，充分展現對台灣的堅定支持。

據台外交部新聞稿稱，一行5人的訪問團除「加台國會議員友好協會」共同主席麥克唐納外，還包括郝薩科斯（Leonidas Housakos）、達方德（Pierre Dalphond）、里查茲（David Richards）及麥克費德蘭（Marilou McPhedran）。麥克唐納曾於9月26日提出加強「加台關係架構」的法案，目前加國參眾兩院分別推出「加台關係架構法」，均已一讀通過，未來需進行二讀和三讀。此次訪問團成員分屬加國參議院外交暨國際貿易委員會、交通暨通訊委員會、司法委員會、國安、國防暨退伍軍人委員會、社會暨科技委員會及漁業及海洋委員會等各個重要委員會。

台外交部稱，台加兩地為共享民主、自由、人權及法治價值的緊密夥伴，期待此次訪問有助各訪問團成員進一步了解台灣及區域現況，持續在加國國會推動深化台加雙邊夥伴關係。