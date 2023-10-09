美媒：伊朗助哈馬斯策劃突襲以色列

美國《華爾街日報》周日（8日）報道，伊朗革命衞隊官員近月在黎巴嫩貝魯特多次會見巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯、黎巴嫩真主黨等4個回教武裝組織人員，協調今次對以色列的海、陸、空突襲。行動目標則是在以色列因內塔尼亞胡政府推動司法改革以陷入分裂時，趁機打擊該國，同時干擾美國斡旋的以色列和沙特阿拉伯關係正常化談判。

報道引述多名哈馬斯和真主黨高級成員指，主導協調突襲的是革命衞隊聖城旅，聖城旅早於今年4月就在貝魯特與以色列周邊的多個回教武裝組織展開協調，哈馬斯當時開始加強與真主黨的合作。同一時間，多個巴勒斯坦組織在伊朗指示下，從黎巴嫩和加薩地區對以色列發動罕有的一系列有限攻擊，並取得成功。今年8月起，哈馬斯等組織的代表與聖城旅領導層隔周在貝魯特開會，討論突襲計劃及下一步行動，與會的包括真主黨領袖納斯魯拉（Hassan Nasrallah）、巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動（PIJ）領袖納哈拉（Ziyad al-Nakhalah）及哈馬斯領導人阿魯里（Saleh al-Arouri），伊朗外長阿卜杜拉希揚亦出席了至少2場會議。

知情者指，伊朗暫時擱置在也門等地的其他衝突，集中資源協調、資助突襲行動，以及武裝哈馬斯和真主黨，所以目前可自由地聚焦以色列，以色列處於非常孤立的境地。

伊朗駐聯合國代表團發聲明指，巴勒斯坦人的行動是對非法猶太復國主義政權長達7年佔領和可怕罪行的完全合法防禦，伊朗毫無保留地支持巴勒斯坦，但沒有參與其中，行動由巴勒斯坦自己做的。美國國務卿布林肯周日表示，目前未有證據顯示伊朗指示或者是今次襲擊的幕後黑手。