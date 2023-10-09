扮接受以色列經濟安撫　哈馬斯秘密練兵成功突襲

巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯上周六（7日）對以色列發動奇襲，殺以軍一個措手不及。多名知情人士周一（9日）向英媒透露，哈馬斯在過去兩年養尊處優，表面扮成接受以色列的經濟安撫，不想衝突，實際是秘密練兵，最終成功發動突襲。以軍發言人形容，今次攻擊是以色列版本的911恐怖襲擊。

以色列與哈馬斯於2021年爆發激烈衝突後，以色列試圖在加薩地區建立一定程度的經濟穩定，提供多項經濟誘因，包括允許數千名加薩地區的巴人到以色列和約旦河西岸工作。接近哈馬斯的知情人士指，哈馬斯運用前所未見的情報策略，在過去數月誤導以色列未準備好戰鬥，其實暗地裏密謀今次突襲。哈馬斯甚至在加薩建造模擬以色列定居點，讓武裝分子演練登陸和突襲，以色列定必知道，但他們相信了哈馬斯不想衝突，更關注的是巴人能在以色列打工。

以軍消息人士承認被騙，哈馬斯令以色列相信他們只想要錢，甚至相信哈馬斯領導人忙於管理加薩，而不是殺害猶太人，但原來背後已在不斷練兵。同一時間，以色列從哈馬斯轉移注意力，專注於推動與沙特阿拉伯談判關係正常化，加上有部隊調到西岸保護以色列定居點，導致加薩邊境的兵力不足。

另一個成功突襲的因素是保密功夫到位，許多哈馬斯領導層都不知計劃，而潛入以色列的約1,000名武裝分子受訓時不知任務。在突襲當日，計劃分4部分進行，首階段是以火箭彈飽和轟炸以色列，武裝分子同步利用滑翔傘進入以色列，他們着陸後便佔領部分區域，讓精銳的突擊隊在加薩邊境炸毀電子和水泥牆，然後騎電單車直闖以色列。突擊隊之後襲擊以軍的加薩總部，干擾通訊，令士兵無法聯絡指揮官及同袍，而最後一步是擄走人質到加薩。