以色列要求美國　補充鐵穹攔截彈及小直徑炸彈

美國《華盛頓郵報》周日（8日）報道，針對哈馬斯的軍事攻勢，以色列官員已向美國提出多項特別要求，包括補充鐵穹導彈防禦系統攔截彈、小直徑炸彈及機槍彈藥，並加強黎巴嫩南部潛在軍事活動的情報共享。

匿名知情人士透露，拜登政府除了將向國會提出新的烏克蘭援助撥款請求，還要求為以色列增加援助。美國官員預計，以色列將在未來24至48小時內對加薩地帶發動地面進攻，隨着以軍攻入人口密集的加薩，可能令衝突死亡人數迅速增加。以色列要求補充鐵穹攔截彈是預防日後受到火箭彈轟炸，並沒有迹象顯示導彈防禦工具即將耗盡。考慮到軍事行動將持續數周，以色列官員因此向美國提出要求，以防衝突擴大至其他地區國家。拜登政府官員預計，美國對以色列的直接軍事援助包括補充打擊哈馬斯時消耗的彈藥，並加強震懾黎巴嫩真主黨、伊朗及其他可能襲擊以色列的國家。

以色列情報人員一直密切監視黎巴嫩南部，以防真主黨發動襲擊。但以色列擔心真主黨或其他伊朗支持的組織可能介入衝突，要求與擁有強大監視力量的美國加強情報合作。美國國務卿布林肯周日受訪時透露，以色列提出數項具體要求，但他拒絕透露詳情。以色列駐美國大使館發言人塔伊納姆指，對兩國討論以軍需求一事不予置評。