以色列華人至少3中彈4失聯　商會證女混血兒失蹤

以色列與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯開戰，大批外國人仍滯留當地。以色列中華商會的工作人員徐蓉周一（9日）向內媒講述這幾日的經歷，又指根據商會統計，目前至少有3名中國人中彈，4名中國人失聯，商會正協助使館發布訊息，尋找失聯人員。

徐蓉住在以色列特拉維夫的本古里安機場附近，是哈馬斯的火箭彈攻擊目標之一。她指哈馬斯一般會在晚上發射火箭彈，炮彈在空中被攔截時會有火光，聲音不大，而以色列返有炮彈預警系統，來襲前就能收到手機通知，如果預測落點在附近，還會拉起防空警報。每次收到攻擊預警，徐蓉就會和家人躲進安全屋。她說，市內物資供應仍充足，但很多45歲以下從屬預備役軍隊的年輕人被徵召，導致不少公司人手短缺。

有傳有中國血統的以色列女子阿加曼尼（Noa Argamani）被哈馬斯武裝分子劫持到加薩地區，以色列中華商會證實事件，當地華人圈正協助阿加曼尼，暫未有新消息。

在以色列雷霍沃特交流的中國留學生張同學也有類似經歷，上周六（7日）早上他在睡夢中被警報聲驚醒，以為自己在做夢，反應了一會兒，聽到火箭彈在空中被攔截的聲音，「知道肯定起衝突了」。