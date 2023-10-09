用海洋垃圾製科幻服裝　兩藝術家獲設計獎

為倡導解決海洋環境問題，兩名澳洲女子自2009年一直努力將人類在海洋中留下的繩索和漁具製成藝術品，至上月成功以作品「巴別魚的誕生」在可穿戴藝術世界（WOW）競賽中獲得澳洲及太平洋國際設計獎，是近來唯一一對獲得WOW國際設計獎的澳洲人。

澳媒周日（8日）報道，格里菲思（Lynnette Griffiths）與蓋默斯（Marion Gaemers）於1994年相識，格里菲思擅長視覺藝術，蓋默斯則擅長美術，兩人都熱衷於保護環境，因此一見如故，決定利用海洋垃圾創作藝術品，藉此傳達可持續發展理念。

今次獲獎的作品是一件以火星海洋為主題設計的全身高領連身裙，它採用漁網製成，配有誇張墊肩、縫製複雜的緊身胸衣、長長的爪狀手指以及拖在後面的裙裾，靈感來自於英國著名科幻作家道格拉斯·亞當斯發明的虛構魚類巴別魚，讓一眾評審印象深刻。

由於過去從未在時尚界留名，兩人對獲獎頗感意外。格里菲思表示，他們不只是製造美麗的東西，而是想強調海灘上正在發生的事情。蓋默斯則稱，他們的藝術展示了如何將海洋垃圾改造成美麗的東西，如果能夠用藝術來教育人們，那麽希望能帶來改變。