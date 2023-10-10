歐盟凍結巴勒斯坦資金援助　外長將召開緊急會議

歐盟委員會周一（9日）宣布凍結向巴勒斯坦提供的近7億歐元（約58億港元）資金援助，而德國和奧地利政府同日較早時已宣布暫停向巴勒斯坦提供援助金。歐盟成員國外長周二（10日）會召開緊急會議，商討以巴衝突，包括檢討發放發展援助。

在以巴問題上保持中立的奧地利執政保守黨，採取了歐盟成員國近年來最明顯親以色列的立場，除了宣布暫停提供總額約2,000萬美元（約1.56億港元）的援助金，更在哈馬斯對以色列發動襲擊後，在奧地利總理辦公室和外交部高掛以色列國旗。

奧地利外交部長沙倫貝格周一稱：「（以巴衝突的）恐怖程度如此可怕…以至於我們不能再如常運作，因此我們將暫停發放所有奧地利在當地發展合作項目的款項。」沙倫貝格指，奧地利將對這些援助項目進行評估，然後與歐盟內外的合作夥伴協商如何推進。

德國則在周日（8日）就是否應該停止援助巴勒斯坦展開辯論後，於周一宣布暫時停止援助巴勒斯坦。德國經濟合作與發展部官員指：「我們正在對援助進行審查，也就是說，將暫時中止援助。」這些援助包括為海水淡化項目、食品安全和創造就業提供幫助，總額達1.31億美元（約10億港元）。

德法兩國在漢堡召開一連兩日聯合內閣會議，德國總理紹爾茨表示，他與法國總統馬克龍稍後會與美國總統拜登及英國首相辛偉誠通電話，討論以巴局勢，他譴責哈馬斯向以色列發動野蠻襲擊，指四國都同意中東絕不能發生戰火，任何人都不應進一步煽動恐怖活動。馬克龍表示，會全力支持以色列。