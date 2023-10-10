【東方日報世界視線】以色列神話打破　哈馬斯突襲成功

巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯突襲以色列，打破了以色列鐵的防守神話。突襲突破邊防空防，並俘獲不少以兵，造成以色列至少700人死亡。以色列政府宣布開戰，動員後備軍人，明顯地是以戰爭的形態來報復哈馬斯的突襲。以色列隨即空襲加薩市中心居民大樓，已不單止針對軍事目標。

以色列總理內塔尼亞胡呼籲巴勒斯坦民眾逃離加薩，但加薩被以軍包圍，怎樣逃離？哈馬斯與加薩人民在突襲前應已估計以色列的反應，也明白困處加薩是無地可逃的。以往的大衝突，哈馬斯與加薩人民是沒法戰勝，只有犧牲。突襲是赴死抗爭，不圖苟免於炮火之下，以死作戰，英勇無比，也是以國殖民主義長期欺壓下人民必然的反抗。哈馬斯並沒有如西岸的巴勒斯坦自治政府被西方收買，甘於屈服。

哈馬斯今次成功俘獲過百以色列軍民，並將之帶返加薩，便可作人質，防止以色列進一步濫炸平民區。這也是歷來衝突少有的結果，反映哈馬斯的部署，以及以色列軍方情報之失誤，人質或成停戰談判的條件。哈馬斯在突襲後大部分人員撤退加薩，顯示出並非志在戰爭，而只是教訓以色列，阻止美國推動的阿拉伯國家與以色列建交，犧牲巴勒斯坦利益，政治性大於軍事意義。因此僅只加薩突襲，沒有聯合其他組織同時發動，留有餘地。

然而，突襲本身卻已打亂了中東的權力平衡，一是以色列內部已因司法改革而分裂，突襲成功證明右翼政府之無能。軍事行動之後，以色列內部必然追究責任，內塔尼亞胡政府應會倒台或調整，執政聯盟未必可以維持下去。二是更重要的中東和解，一方向是中國推動的伊朗和沙特阿拉伯，將會在以色列對加薩報復一事上更為團結。另一方向是美國推動沙特等與以色列建交，便不得不終止。美國在中東的外交努力便全然失敗，變成單方面的軍事政治支持以色列殖民主義，與整個阿拉伯世界為敵。或許今次未必擴大為以色列阿拉伯大戰，端視以色列的報復會否引來公憤。以內塔尼亞胡的極右心態，對加薩人民的鎮壓必然暴烈非常，哈馬斯的反抗是否會在以軍進入加薩時，重演2006年黎巴嫩大敗以軍？若如此，以色列的形勢便變惡劣，中東的衝突肯定會加強。

在中東以外，烏克蘭戰爭難免受到影響，烏總統澤連斯基可能再難保證來自美國的軍援經援了。

研究所所長 陳文鴻