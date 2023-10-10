麥卡錫改口　稱不排除再任美國眾院議長

美國國會眾議院議長麥卡錫上周二（3日）遭罷免後，聲言不會再角逐議長。惟他周一（9日）接受電台訪問及出席記者會時一改口風，稱如果共和黨人希望他官復原職，願意再度出任眾院議長。

麥卡錫周一受訪時稱，已準備好在有需要時重新擔任議長。他之後在記者會上補充，自己是否重新擔任議長，須由共和黨同僚作出決定。麥卡錫強調，自己得到96%的眾院共和黨人支持，但4%的共和黨人與民主黨人合作將他罷免，形容有關做法「錯誤」。

麥卡錫也提及以巴局勢，表示：「不幸的是，沒有議長，眾議院甚麼也做不了。」他強調，哈馬斯必須被摧毀，並指亂局與伊朗直接有關。有記者問到麥卡錫，立場親以的他是否認為自己是當前領導眾議院的合適人選，他多次重複，「這是會議的決定」。

共和黨周一召開會議，商討新任議長人選；周二（10日）會舉行候選人論壇；周三（11日）將舉行內部投票。目前共和黨眾院二號人物、路易斯安那州眾議員斯卡萊斯及俄亥俄州眾議員、眾議院司法委員會主席喬丹表態競逐議長一職。眾議院共和黨研究委員會主席赫恩日前指為顧及黨內團結，決定退出選戰。