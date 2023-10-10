哈馬斯：倘加薩遭遇殲滅戰　中東盟友將出兵

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯高級官員巴拉克（Ali Barakeh）周一（9日）表明，哈馬斯準備好與以色列打持久戰，火箭彈庫存充足。他揚言一旦加薩地帶遭遇殲滅戰，伊朗和黎巴嫩真主黨等盟友將參戰。美國參謀長聯席會議主席布朗同日警告伊朗不要介入以巴衝突。

巴拉克透露，約6名哈馬斯加薩高級指揮官策劃突襲以色列，策劃歷時一年多，僅少數指揮官知道突襲時間，盟友事先未獲知會。他否認伊朗安全官員幫助策劃突襲，哈馬斯官員上周也無人身處黎巴嫩首都貝魯特。他承認伊朗和黎巴嫩真主黨曾幫助哈馬斯，但自2014年加薩戰爭以來，哈馬斯一直自行生產火箭彈和訓練士兵。

巴拉克形容，哈馬斯計劃突襲屬小規模行動，以為以色列能阻止或限制，故原本只打算俘虜以色列人作為換俘籌碼。最終估計有1,000名哈馬斯武裝分子參與突襲，就連組織內部也對行動成功程度感震驚，更指以色列軍隊就是紙老虎。他稱哈馬斯單在加薩就有4萬兵力，目前僅2,000人參戰。

外界認為哈馬斯有意破壞美國拉攏沙特阿拉伯和以色列關係正常化，巴拉克否認，並強調突襲是受以色列極右翼政府過去一年行動所驅使，包括到訪耶路撒冷回教聖地挑釁，以及向巴勒斯坦囚犯施壓。哈馬斯將利用以色列俘虜，爭取釋放以色列監獄中的阿拉伯人，甚至釋放因資助哈馬斯而囚於美國的巴人。