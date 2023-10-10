沙特王儲撐巴人　傳激怒美國議員

沙特阿拉伯王儲兼首相穆罕默德‧薩勒曼周一（9日）與巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯通電話時表示，沙特將繼續支持巴勒斯坦人實現其合法權利，正盡一切努力停止衝突，並強調其在衝突中應遵守國際法，不以平民為攻擊目標。有美媒指出，沙特未有譴責巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯向以色列施襲令拜登政府大感意外，更「激怒」了部分美國議員。

報道指，哈馬斯上周六（7日）攻擊以色列後，美國國務卿布林肯與沙特外交大臣費薩爾通話。惟費薩爾之後發表的聲明中，不但沒有譴責哈馬斯，更指沙特政府此前已多次警告「持續剝奪巴勒斯坦人民的合法權利將導致局勢爆發」。

《紐約時報》引述知情人士消息指，沙特的聲明令美國總統拜登及其數名高級助手感到意外。共和黨南卡羅萊納州參議員格雷厄姆向沙特高級官員表達了不滿，稱：「如果你希望與美國保持正常關係，這不是一份正常的聲明。你不該和伊朗和真主黨站在一邊歡呼。」

有分析指，新一波以巴衝突幾乎肯定會阻礙沙特以色列關係正常化談判取得的進展。美國官員擔心一旦以軍殺害大量巴勒斯坦平民，勢將引發整個回教世界的怒火。哈佛大學研究員阿利亞（Mohammed Alyahya）指出，本輪以巴衝表明，若以色列和巴勒斯坦之間的長期衝突得不到區域性解決，中東不可能有持久的和平。