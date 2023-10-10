越南利用間諜軟件　盜取全球政要資訊

國際特赦組織台灣分會周二（10日）披露文件，揭露越南政府向歐洲企業Intellexa購買間諜軟件，並利用它入侵全球政要、記者的電腦，台灣總統蔡英文、歐洲議會議長梅措拉也淪為目標。國際特赦組織呼籲各國撤銷發給Intellexa聯盟的所有行銷和出口許可證。

網絡社交平台X（前身為Twitter）和Facebook今年2月至6月出現一款名為「掠奪者」（Predator）的間諜軟件，該軟件曾入侵50個社交帳戶。該軟件能夠毫無限制地存取裝置的麥克風、攝像頭和所有數據。該軟件甚至還能發起零點擊攻擊，儘管使用者未點擊進入任何惡意鏈接，仍會被黑客獲取裝置的各項使用權。

調查人員追查軟件源頭，發現Intellexa與越南公安部在2020年初簽署協議，後者從中取得掠奪者，Google網絡安全人員亦指證掠奪者的攻擊基礎設施來自越南政府。除了越南，Intellexa亦將他們的侵入性間諜軟件銷售至25個國家，包括巴基斯坦、阿曼和約旦。調查報告警告，這項軟件不含技術保障措施，亦無法在尊重人權的監管框架下合法被使用。