紐約女享受戶外生活　長住帳篷省租金

露營是不少喜愛戶外活動人士的熱門選擇，但每天住在帳篷中亦非所有人能接受。美媒周一（9日）報道，紐約市一名女子與兒子偶然嘗試露營一段時間後，便愛上這種生活模式。她現在辭去工作，長期在紐約州北部樹林紥營居住，除節省一大筆昂貴租金外，心境也更快樂。

41歲的布魯（Christine Blue）前年受脫離電網生活啟發，在花園搭設帳篷後，與兒子布里頓（Britton）開啟為期90天的露營挑戰，期間深深愛上這種生活模式。她隨後花1,800美元（約1.4萬港元）購買一個更大的帳篷，還購置了太陽能發電機、柴火爐、床、地氈及其他家具，展開長期露營生活。她指自從住在帳篷後，毋須再承受昂貴的租金負擔，共節省了4.8萬美元（約37.4萬港元），還能享受到大自然及心境的寧靜，改善其身心健康，更有助她全力發展製作和出售針織物的事業。

布魯表示，住在樹林的生活亦具有挑戰性，包括用水桶洗澡及砍柴等原始的生活方式，其中以面對嚴酷冬季天氣最困難。她指晚上營火熄滅，使周遭變得更為寒冷，若遇上下雪天，還必須半夜起床清除積雪，防止帳篷倒塌，但她仍然熱愛生活在樹林和帳篷內。她未來計劃進一步升級帳篷附近的配套，並建造一個迷你小屋。