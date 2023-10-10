以色列堅持攻加薩　否認埃及預警突襲

以色列繼續空襲加薩地帶，報復巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯上周六（7日）越境攻擊並擄走國民。據報以色列總理內塔尼亞胡向美國總統拜登表明，除了地面進攻加薩地帶外就別無選擇；惟同時有報道指以色列事前無視埃及的警告。

美國傳媒周一（9日）引述美以兩國消息報道，內塔尼亞胡周日（8日）與拜登通電話時，表明以色列只餘下對加薩地帶發動地面攻勢的選項，「我們需要進入（加薩地帶），我們現時不能夠談判」，理由是以色列需要恢復威懾，在中東地區不能夠展示軟弱一面。報道續指，拜登當時沒有嘗試施壓或說服內塔尼亞胡，不要採取地面進攻的選項。

以色列軍事及情報力量一直被視為世界頂級，但哈馬斯的突襲一舉打破這個神話。以色列及美國傳媒報道，一名埃及情報官員稱以色列無視多次警告，包括埃及情報總局局長卡邁勒在事發前10天通知內塔尼亞胡，指哈馬斯很大機會發起不尋常、可怕的行動，但以方無視哈馬斯策劃「一些大事」的威脅，只是聚焦西岸地區局勢。

內塔尼亞胡辦公室否認報道，強調埃及沒有發出預警，內塔尼亞胡亦無與卡邁勒直接或間接對話或會面。內塔尼亞胡在電視講話亦否認此事，稱報道是「假新聞」。