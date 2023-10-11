【東方日報世界視線】拒供金牛座導彈　德籲烏改攻為守

阿富汗塔利班政權釋放4名被指違反當地法律的英國人，他們正乘搭飛機返回英國。英國外交部歡迎4人獲釋，代表他們的家人就違反阿富汗法律的行為，向阿富汗政府致歉，但聲明未有提及是違反那些法律。 其中一名獲釋英國人任職聯合國的醫療設施，今年1月被阿富汗情報當局在酒店房的夾萬搜出一支手槍，聯同酒店一名經理被拘留。

德國政府日前仍然表示，並沒有計劃向烏克蘭提供金牛座（Taurus）KEPD 350巡航導彈，雖然烏克蘭政府非常渴望繼英國及法國分別提供「暴風影」和「SCALP-EG」巡航導彈後，德國也能提供。

總理紹爾茨提出的理由，是目前不希望因此而使俄烏戰爭升級。德國金牛座巡航導彈的威力，遠較英、法所提供的同類武器強大，同樣是戰機發射的巡航導彈，但它射程可達500公里（英、法提供的只限於300公里），有精準及不易受干擾的導航，而且爆炸威力更大，特別是彈頭可以穿透及爆破深層地堡。德國政府正是擔心烏克蘭會利用這種高精準及威力強大的導彈，襲擊俄羅斯本土甚至莫斯科的重要軍事設施和政治中心，還有連接俄羅斯本土與克里米亞的大橋，造成巨大及難以修復的損毀，這會逾越俄羅斯政府的底線。

雖然外界相信德國如今的顧慮，和先前面對提供豹2坦克一樣，可能將來會視乎客觀形勢而有所改變，不過，有政治分析家認為，由於波蘭近期與烏克蘭交惡，加上斯洛伐克新政府於選前曾答應選民不會再向烏克蘭提供武器，以及美國共和黨內有強大力量抗拒拜登政府再輸送武器支持烏克蘭，德國政府自然也不願做出頭鳥。

此外，德國國防部指出，提供金牛座巡航導彈有載體的問題，除非歐盟提供歐洲的戰機發射這類導彈，但德國或其他歐盟成員國不可能提供戰機及飛行員，而用烏克蘭俄式或美國F16戰機發射，改裝需要時間，短期內無法完成。況且，目前英國及法國提供的巡航導彈已足夠應用，在烏克蘭境內發射射程500公里的金牛座巡航導彈，已經遠超境內攻擊的所需，也不能改變戰場形勢。

最後，有德國軍事專家判斷，目前烏克蘭的夏季反攻，在多條戰線已陷入兵源及裝備不足，不但走向失敗，更可能會隨時遭俄軍反攻。如今，英國的軍事情報已警告烏克蘭，俄羅斯正在儲備大量各類型可精準打擊的導彈，大有機會於冬季發動攻勢佔領南部至敖德薩，迫使烏克蘭政府及北約和談。故此，現時烏克蘭根本是要改攻為守，構建抵擋俄羅斯冬季攻勢的防禦工事，根本不需要攻擊俄羅斯地堡的武器。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻