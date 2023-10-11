美海軍華裔士官認受賄　向華洩漏敏感資訊

美國海軍兩名華裔水兵趙文恆（Wenheng Zhao，音譯）和魏金超（Jinchao Wei）早前因涉嫌向中國提供敏感軍事資訊被捕，涉及行動安全、演訓及重要設施的情報。美國司法部表示，趙文恆周二（10日）在庭上承認多次接受中國情報人員賄賂，洩漏敏感資訊。案件將於明年1月8日宣判，最高可判囚20年。

26歲的趙文恆來自加州蒙特雷帕克，曾通過安全背景調查。他承認於加州文圖拉縣海軍基地擔任士官期間，前年8月至今年5月從中國情報人員收受14次匯款，共獲至少1.5萬美元（約11.7萬港元）。他私下收集並回報美國海軍不對外公開的敏感資訊，包括關於太平洋區域一項大規模海上演習計劃、任務指令以及日本沖繩美軍基地雷達系統的藍圖，以加密和複雜方式提供中方。

趙文恆被控一項與外國情報人員共謀罪及一項受賄罪，他承認所有控罪。負責國家安全事務的美國助理司法部長奧爾森（Matthew G. Olsen）表示，中國情報部門積極鎖定那些通過安全調查的美國軍方人員，企圖利用金錢引誘他們提供敏感資訊，警告其他人勿以身試法。