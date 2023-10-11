波羅的海天然氣管受損　芬蘭料外部所為

歐洲開始供暖季之際，一條連接芬蘭和愛沙尼亞的海底天然氣管道日前受損洩漏，被迫關閉。芬蘭總理奧爾波周二（10日）指出，事發於芬蘭專屬經濟區內，很可能是外部活動造成天然氣管道受損。

事發於周日（8日）凌晨近2時，芬蘭天然氣輸送公司Gasgrid Finland和愛沙尼亞電力天然氣輸送公司Elering發現，位於波羅的海的天然氣管道壓力異常下降。兩間公司隨即關閉管道閥門，阻止天然氣洩漏。Gasgrid Finland周一（9日）確認管道有破損，是管道壓力下降唯一可能原因，或需停用數個月，但天然氣供應將保持穩定。除天然氣管道外，位於愛沙尼亞專屬經濟區內的芬蘭海底通訊資料電纜同樣受損。

芬蘭國家調查局調查部主任基爾佩萊寧（Timo Kilpelainen）稱，天然氣管道破壞非常嚴重，同等規模破壞活動需一定技術和特殊設備，幕後黑手很可能非普通人。調查仍處於初步，不想把它與北溪管道去年受損相提並論，也未發現爆炸迹象。芬蘭《晚報》引述沒消息指，政府和國防軍懷疑是俄羅斯所為。奧爾波則指，現階段會收集有用資訊，不會妄下結論。

涉事天然氣管道於2020年開通，連接芬蘭因科（Inkoo）和愛沙尼亞帕爾迪斯基（Paldiski），讓芬蘭減少依賴從俄羅斯進口天然氣。芬蘭和愛沙尼亞地震學家指，天然氣管道未紀錄到爆炸造成的地震活動。