巴勒斯坦指控以色列　使用白磷彈攻擊加薩

巴勒斯坦外交部周二（10日）指控，以軍攻擊加薩地帶期間使用白磷彈，並上載一段疑似白磷彈在地上燃燒的片段。國際法並沒有禁止白磷彈，但《聯合國特定常規武器公約》指明不應在人口稠密地區使用，以色列暫未回應巴勒斯坦指控。

片段顯示，大量小型照明彈狀物體覆蓋建築物附近的空地，它們不斷燃燒並冒出濃濃白煙，但看不到人員傷亡及附近建築物受損。白磷彈能產生大量煙霧，常用於製造煙幕掩蓋部隊行動並標示敵方目標。白磷燃燒溫度在攝氏800度至2,500度間，它像蠟一樣容易黏在各種表面上，包括衣服和皮膚，極難擦掉或熄滅，可燒至見骨。殘留在人體組織的白磷，與空氣接觸後會再次點燃。

以色列議會議員、執政利庫德集團成員戈特利夫（Revital Gotliv）主張，以可攜核彈頭的耶利哥彈道導彈夷平加薩地帶。聯合國獨立國際調查委員會宣布，掌握了以色列及哈馬斯雙方嚴重侵犯人權行為的明確證據，將對違法者追究法律責任。委員會敦促各方不要採取進一步的暴力行動，並呼籲無條件、安全釋放所有劫持人質。