曾指福特號有核武　美媒改說法免誤解

美國針對以巴衝突的軍事部署備受關注，《華爾街日報》周二（10日）曾經指福特號航空母艦打擊群部分艦艇擁有「核能力」。惟美國海軍1990年代起沒有在水面艦艇部署核武，專家認為報道或引發不必要誤解；該報其後修改字眼。

《華爾街日報》周二率先披露美國可能向東地中海增派多一艘航空母艦，在報道指「福特號及其隨行艦艇」部分擁有「核能力」，翌日才改回「核動力」。美國智庫卡內基國際和平基金會核政策專家潘達（Ankit Panda）表示，美國政府1991年9月決定海軍水面艦艇「無核化」並實施至今，而最接近福特號的美國核武部署在土耳其因吉爾利克空軍基地。惟他指美國官方政策是無法證實或否認核武的具體地點。

美國科學家聯盟核武專家克里斯滕森（Hans Kristensen）表示，現時的美國航空母艦及隨行水面艦艇、攻擊潛艇都沒有核武。美國1991年率領聯軍對付入侵科威特的伊拉克，航空母艦美利堅號搭載核武參與行動；1993年，約翰‧甘迺迪號是美國最後一艘搭載核武部署的航空母艦，翌年美方宣布所有海軍水面艦艇「無核化」。