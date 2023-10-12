祁湛明訪以遇火箭警報　慌忙躲避

以巴重燃戰火，英國外交大臣祁湛明周三（11日）抵達以色列，以示英國對以色列的支持；期間他在以色列南部城市奧法基姆，探訪在巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯的襲擊中逃過一劫的民眾時，哈馬斯發動火箭襲擊的警報突然響起，他和以色列外長埃利‧科恩（Eli Cohen）等大批人士要逃入一棟大樓暫避。

以色列外交部在社交網站發布的影片可見，當時警報聲大作，祁湛明在包括記者在內的在場至少數十名人士急步跑進一棟大樓躲避。貼文指出：「這就是以色列每天的生活實況。」與此同時，以國北部提比里亞（Tiberias）、采法特（Safed）、貝特謝安（Beit Shean）等多個城鎮，同日傍晚也警起警報，以國媒體報道有約15至20架無人機從黎巴嫩來襲。

在影片發布前，英國外交部發聲明稱：「大臣今天已抵達以色列，在哈馬斯的恐襲後，英國要展現和以色列民眾的堅定團結立場。他將與倖存者及以色列高級官員會面，表達對以色列自我防衞的支持。」祁湛明也在社交網站發文稱：「我今天來到以色列，是為了展現英國對以色列人民的支持乃堅定不移。」