澤連斯基訪北約總部　憂以巴局勢影響對烏軍援

烏克蘭總統澤連斯基周三（11日）突訪北約位於比利時布魯塞爾的總部，是俄烏戰爭爆發以來首次。澤連斯基表明，擔心哈馬斯襲擊以色列和美國政治問題，會威脅到對烏克蘭的軍事支持。

烏克蘭防務問題國際聯絡小組國防部長級會議周三北約總部舉行，澤連斯基到訪呼籲盟友向烏提供更多武器和防空系統，以幫助烏克蘭在開戰後的第二個冬天，抵禦俄羅斯可能針對發電站和能源基建進行的襲擊。他向盟友當面請求盟友繼續提供援助時表示：「我想對你說實話，這對烏克蘭人民來說當然是一個危險的處境。如果世界上發生其他悲劇，而只有一定數量的軍事支援可以分享，俄羅斯會希望將這些支援會分散。」他擔憂全世界的注意力都集中在以巴危機，又指美國大選將至，沒有人能保證對烏克蘭的援助會持續。

美國國防部長奧斯汀則在會上宣布向烏克蘭提供新的2億美元（約15.6億港元）軍事援助，並表明美國的中東盟友和烏克蘭同樣會得到支援，又重申只要烏克蘭有需要，美國將與烏克蘭並肩。比利時首相德克羅也宣布，將於202 年向烏克蘭提供F16戰機，並立即為其他國家捐贈予烏克蘭的的戰機提供維修援助。德克羅向烏克蘭提供17億歐元（約141億港元）的資金，該筆款項是由凍結俄羅斯資產的利息所得來。