以色列圍加薩截水電　加薩唯一發電站燃料耗盡停運

巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯上周六（7日）突襲以色列之後，以色列在周一（9日）對下令對加薩地帶實施全面包圍，以切斷區內的電力、燃料、食品、貨物和水的供應；兩天後，加薩官員周三（11日）表示，加薩唯一的發電站燃料耗盡，已在當日下午2時停止運作。

加薩電力當局負責人伊斯梅爾向傳媒表示，加薩目前已經斷電，加薩民眾仍使用發電機發電，但由於邊境全面被封鎖，發電機的燃料也即將耗盡。巴勒斯坦衞生部則警告，醫院周四將會耗盡燃料，會導致「災難性」情況。聯合國人道協調廳人員較早前亦表示，切斷加薩供水會影響超過61萬人，並將導致區內食水嚴重短缺。

在周三，以色列數十架戰機攻擊加薩達拉賈圖法（Daraja Tuffah ）地區的70多個目標，以軍聲稱，大量針對以色列的恐怖攻擊都是由該地區指使」。以軍又稱表示，周三襲擊了加薩的哈馬斯海軍目標，聲稱它們向以色列的海岸線發動襲擊。巴勒斯坦內政部表示，賈巴利亞東部和汗尤尼斯的齊贊納吉爾地區的住宅區遭到猛烈空襲，攻擊針對平民住宅和道路，直接造成平民受傷。