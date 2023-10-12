日執政黨高層訪台晤蔡英文　大陸提嚴正交涉

日本眾議員、自民黨政務調查會會長萩生田光一周二（10日）受邀出席台灣的雙十節慶祝活動，周三（11日）獲台總統蔡英文接見。蔡英文希望雙方持續作為堅實夥伴，為區域和平繁榮貢獻心力；萩生田光一則稱，願協助增加兩地年輕人交流。對於自民黨高層及朝野國會議員訪台，大陸駐日使館表示強烈不滿、堅決反對，已向日方提出嚴正交涉。

蔡英文周三接見萩生田光一等由多名日本眾議員組成的訪問團，稱此行展現台日友好，訪問團與台灣立法院台日交流聯誼會開展交流，不僅可針對雙方關注的議題當面交換意見，也為未來互訪奠定基礎。萩生田光一提到，當日早上到高雄義守大學針對台日關係演講，學生熱烈提問並對日本高度關心，令他非常驚訝。他知道台灣正積極吸引日本年輕世代赴台觀光旅遊，希望此計劃能成功。

大陸駐日使館發言人批評，日本執政黨高層及有關政治人物不顧陸方嚴正立場，執意竄訪台灣，會見蔡英文及民進黨當局，有關行徑粗暴干涉中國內政，嚴重違反一個中國原則和中日四個政治文件。陸方嚴肅敦促日方恪守中日四個政治文件原則和迄今向陸方所作鄭重承諾，停止向「台獨」勢力發出錯誤信號，停止操弄以台遏華的政治圖謀。