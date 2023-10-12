美國允助烏克蘭發展空軍　再提供2億美元軍援

美國國防部長奧斯汀周三（11日）宣布，美國會領導聯盟協助烏克蘭發展空軍，包括訓練機師駕駛F16戰機。美國國防部同日公布新一批安全援助，再向烏克蘭提供2億美元（約15.6億港元）武器及軍事物資。

奧斯汀與美國參謀長聯席會議主席布朗，在比利時布魯塞爾北約總部出席烏克蘭國防聯絡小組會議。他指美國的領導地位很重要，將與烏克蘭及其他夥伴密切合作，重點發展F16能力，丹麥及荷蘭將一起共同領導聯盟。奧斯汀預計，烏克蘭最快於明天春季接收丹麥及荷蘭援助的F16。比利時承諾在2025年前捐贈部分F16予烏克蘭，但前提視乎明年6月大選結果及獲得美國批准。布朗表示，與烏克蘭總統澤連斯基及國防部長烏梅羅夫會面後，認為烏克蘭不會改變持續反攻至冬季的計劃。他強調，美國參謀長聯席會議會繼續努力向烏克蘭提供所需援助。

此外，美國拜登政府運用總統提取權，撥出國防部庫存裝備予烏克蘭，包括防空用途的AIM9M響尾蛇導彈、反無人機裝備、M142高機動多管火箭系統彈藥、155毫米和105毫米炮彈、精確航空彈藥、小型武器及1,600萬發子彈等。